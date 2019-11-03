Adını bile duymak istemiyor  

Gazetecileri bir anda karşısında gören Mas, önce arkasını dönerek görüntü vermek istemedi. ''Eşinizle olaydan sonra hiç biraraya geldiniz mi?'' sorusuna ''Kesinlikle hayır'' cevabı veren Mas, Tuba Ünsal hakkındaki soru üzerine ''O kadın hakkında konuşmak istemiyorum. Adını dahi duymak istemiyorum'' diyerek gözlerden kayboldu