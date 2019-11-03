03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 09:16:07
Adını bile duymak istemiyor
Oyuncu Tuba Ünsal'ın iş adamı sevgilisi Caner Karaloğlu'nun boşanma davası süren eşi Elisabeth Mas, önceki akşam Arnavutköy'deydi.
Gazetecileri bir anda karşısında gören Mas, önce arkasını dönerek görüntü vermek istemedi. ''Eşinizle olaydan sonra hiç biraraya geldiniz mi?'' sorusuna ''Kesinlikle hayır'' cevabı veren Mas, Tuba Ünsal hakkındaki soru üzerine ''O kadın hakkında konuşmak istemiyorum. Adını dahi duymak istemiyorum'' diyerek gözlerden kayboldu
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