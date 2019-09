Adını anmadı

‘Erkenci Kuş’un final yapmasıyla Can Yaman ile yollarını ayıran Demet Özdemir, “Dizi bitti, aşk bitti” iddiasını yanıtsız bıraktı. Can Yaman ile ‘sadece iş arkadaşı’ olduğunun altını çizen güzel oyuncu adını anmadığı Can Yaman’dan ‘dizi partnerim’ diye bahsetti.