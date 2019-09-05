05 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:55:06
Adını anmadı
İkilinin arası açılınca Erkenci Kuş dizi erken final yapmak zorunda kalmıştı. Can Yaman’la 3 ay öncesine kadar aşk yaşayan Demet Özdemir, iddiaları her seferinde yalanlıyordu.
‘Erkenci Kuş’un final yapmasıyla Can Yaman ile yollarını ayıran Demet Özdemir, “Dizi bitti, aşk bitti” iddiasını yanıtsız bıraktı. Can Yaman ile ‘sadece iş arkadaşı’ olduğunun altını çizen güzel oyuncu adını anmadığı Can Yaman’dan ‘dizi partnerim’ diye bahsetti.
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