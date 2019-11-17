"Adımı değiştirdiler"

Bulgaristan Varna’da doğan güzel oyuncu, “Bir sabah uyandım ve doğup büyüdüğüm ülkede ‘azınlık’ olduğumuzu anladım” dedi. Güzel oyuncu yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “1984 Ocak ayında bir sabah okulda öğretmenim elimden tutup beni sınıfıma getirdi ve arkadaşlarıma, “sizi yeni arkadaşınızla tanıştırayım adı Sevda Martinova” dedi. Sonrasında olanlar çok hızlı oldu. Türk okulları ve camiler kapatıldı. Türkçe konuşmak yasaklandı. Hiç unutmam kaçak VHS video kasetler gelirdi Türkiye’den, sessizce toplanırdık birimizin evinde, kısık sesle Türk filmleri izlerdik.”