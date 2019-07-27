Ayşegül Aldinç: Adımı başta görünce öldüm sandım

Twitter kullanıcıları 61 yaşındaki sanatçı Aldinç’i TT listesinde görünce öldü sandı. Aldinç, sanal âlemde üst sıralara taşıyan hayranlarına “TT’de en başta adımı görünce “Öldüm mü?” diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para vermedim! Ne güzel şeyler yazmışsınız” sözleriyle teşekkür etti.