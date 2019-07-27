27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:44:30 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:47:19
Ayşegül Aldinç: Adımı başta görünce öldüm sandım
Ayşegül Aldinç ilginç bir konuyla sosyal medyada TT oldu.
Twitter kullanıcıları 61 yaşındaki sanatçı Aldinç’i TT listesinde görünce öldü sandı. Aldinç, sanal âlemde üst sıralara taşıyan hayranlarına “TT’de en başta adımı görünce “Öldüm mü?” diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para vermedim! Ne güzel şeyler yazmışsınız” sözleriyle teşekkür etti.
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