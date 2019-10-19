19 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 00:53:17
'Adap kurallarını biliyorum'
Demet Akalın’ın Özlem Ada'ya doğum hediyesi olarak Rolex saat aldığı, ünlü çiftin de o saati sattığı, bunun üzerine Akalın'ın çifte küstüğü iddia edilmişti.
Özlem Ada Şahin, “Bileklerim ince olduğu için saati değiştirmek istedim, satmak değil. Demet ablayı arayıp izin istedim. Adap kurallarını bilecek yaşta ve olgunluktayım. Küslük yok” şeklinde açıklama yaptı.
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