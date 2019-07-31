'Adam taşımakla bu iş olmaz'

İrem Derici'nin tartışmaları başlattığı biletli konserlerini dolduramayan sanatçıların başvurduğu eşantiyon bilet olayına değinen Cengiz Kurtoğlu, iddialı bir çıkış yaptı. Meslektaşlarını kızdıracağını bilen Kurtoğlu yine de sözünü esirgemedi ve “Gönülden sevenlerin buluştuğu bir gece. 6 bin müziksever burada. Harbiye Açıkhava gerçekten İstanbul'un müzik mabedidir. Eşantiyon bilet dağıtmakla otobüslerle adam taşımakla olmaz bu işler. Bu ilgiyi Allah bize nasip ettiği için çok mutluyuz” dedi.