Acun'un 30 yaşındaki kızı Banu 4,5 aylık hamile! Ilıcalı dede oluyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen büyük kızı Banu'nun hamile olduğu öğrenildi.

"DEDE OLUYORSUN"

Şu an dört buçuk aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği söylenen Banu Ilıcalı’nın, mutlu haberi babasına ‘Dede oluyorsun’ diyerek verdiği öğrenildi.



4 KIZI VAR

Torun sevinci yaşayan 50 yaşındaki ünlü televizyoncunun 4 kızı var.







BANU ILICALI KAÇ YAŞINDA?

Acun Ilıcalı’nın Seda Ilıcalı ile olan evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı 29 Ocak 1990 doğumlu.Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünya evine girdi. Banu Ilıcalı ve annesi Seda Bağbuğ Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de çalışıyor.

Bir TV programına katılan Acun Ilıcalı anne ve babasının öldüğü kazada Banu’nun şans eseri kurtulduğunu ve bu yüzden kızını Mucize Çocuk diye sevdiğini anlattı.





BANU ILICALI KİMİNLE EVLİ?

Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı ile evli olan damadı Efe Ceyhun’un ne yazıkki hakkında bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medya hesaplarını da kapalı kullanan Ceyhun özel hayatını sır gibi saklıyor. Efe Ceyhun ile Banu Ilıcalı’nın ise üniversitede tanışarak evlendikleri alınan bilgiler arasında.