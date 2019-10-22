Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Şeyma Subaşı'dan mesaj geldi! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajları

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Şeyma Subaşı'dan mesaj geldi. Acun Ilıcalı TV'8'deki Gel Konuşalım programında O Ses Türkiye'nin perde arkasında yaşananları anlatırken Şeyma Subaşı'dan mesaj geldiği görüldü. Ekranlara bomba gibi düşen gelişme izleyicilerde şok etkisi yaşattı. İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajlar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Acun Ilıcalı Gel Konuşalım programına konuk olduğu sırada O Ses Türkiye'nin perde arkasında yaşananları anlatıyordu. O esnada telefonundan bir görüntü izletirken Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya mesaj attığı görüldü.

İzleyicileri çok şaşırtan bu gelişme kısa sürede çok konuşulacağa benziyor.

İşte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda; "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım. Miami oteli ve parayla ilgili bişi de konuşucam" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

"Bizim unutmayalım Acun ile bir çocuğumuz var. Bizim konuştuğumuz maddi manevi bir sürü olay var Acunla... Benim kaderim diyelim bu olay... Lütfen başka yerlere çekmeyelim. Bizim önceliğimiz Melisa... İnşallah başka boyutlara geçmez bu olay..."