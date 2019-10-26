26 Ekim 2019 Cumartesi 14:46:29 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:55:25
Acun Ilıcalı Survivor Adrem'e destek verdi
Milli boksör Adem Kılıççı, Maltepe'de sahibi olduğu spor kulübünün açılışını gerçekleştirdi.
Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı’nın gerçekleştirdiği açılışa katılanlar arasında Acun Ilıcalı da vardı.
Instagram hesabının hikaye bölümünden Kılıççı ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, böylelikle geçen yılın şampiyonuna destek vermiş oldu.
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