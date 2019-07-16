Acun Ilıcalı 20 yaşındaki sevgilisi ile Mikonos'a kahvaltı kaçamağı yaptı

Şeyma Subaşı'ndan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı'nın adı birçok isimle aşk dedikodularına karışmıştı. Manken Itır Esen'le ilişki yaşadığı iddia edilirken, Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya isimli genç kadınla objektiflere yakalanmıştı.

KAHVALTI İÇİN MİKONOS'A GİTTİ



20 yaşındaki sevgilisiyle görüntülenen Ilıcalı, önceki gün Yunan Adası Mikonos'a kahvaltı yapmak için Mikonos'a gidip geldi. Çeşme'de bindiği sürat teknesiyle Mikonos'a geçip Yunan dostlarıyla bir araya gelen ünlü televizyoncuya, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk'un eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

YOLU BİR SAATTE KATETTİ



Normal şartlardaki deniz yolculuğu yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı, ultra lüks sürat teknesiyle bu mesafeyi sadece 1 saatte katetti.

(Haberler.com)