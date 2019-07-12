Acun Ilıcalı, Cansu Dere'den övgü dolu sözlerle bahsetti: Onun değerini anlatacak...

TV8’de dizi çekecek olan Dere için Ilıcalı, Cansu çok önemli bir insan. Onun değerini anlatacak kelime dahi seçemiyorum. Eksik anlatırım diye... Şimdi bir dizimiz olacak“ diye konuştu.

Cansu Dere kimdir?

Cansu Dere, 1980 Ankara doğumlu manken, oyuncu. Türkiye'nin en başarılı mankenlerinden biri olan Cansu Dere aynı zamanda sunuculuk da yaptı.



Cansu Dere, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Ailesi Yunanistan göçmeniydi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. İzmir Vali Vecdi Gönül Lisesi'nden mezun oldu. Dere, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde aldı.



Dere, 2000 yılında Kanal D'nin düzenlediği Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 3. olduktan sonra mankenlik kariyerine profesyonel olarak başlamış oldu. Bu süreç içinde Yıldırım Mayruk, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Bahar Korçan, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal gibi çok önemli isimlerin defilelerinde yer aldı.

Cansu Dere, Türkiye'yi yurtdışındaki birçok organizasyonda da temsil etti. 2002 ve 2003 yıllarında Paris'te defilelerde yer aldı. Ayrıca birçok ünlü fotoğrafçıyla çalıştı.

Dere, 2000 yılında televizyona da adım attı. 2000 ve 2001'de Kanal D'de çocuk ve müzik programı, 2004'te "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışmayı, 2003'te NTV'de Lifestyle adlı moda programını sundu. Oyunculuğa 2004 yılında yayınlanan Metro Palas dizisiyle başladı. Ancak dizi beklenen ilgiyi görmedi. 2005'te Alacakaranlık adlı dizide rol aldı. 2005 de NTV'de bir moda programı sunmaya başladı.

2006 yılında "Sıla" adlı dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynadı. 2007 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte "Son Osmanlı Yandım Ali" adlı filmde oynadı. 2009 yılında da Ezel dizisindeki Eyşan rolünü oynadı. 2010 yılında Cem Yılmaz'ın "Yahşi Batı" filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011 yılında "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012 yılında da Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır.

Dere'nin özel hayatı da her zaman medyanın gözü önündeydi. Okan Bayülgen, Cem Yılmaz, Cem Aydın gibi medyatik isimlerle birlikte oldu.

Fotoğraf çekmeyi seven Cansu Dere'nin boyu 1.76 metre ve 85-59-90 ölçülerindedir. Cansu Dere, L'Oréal Paris'in Türkiye yüzü oldu.