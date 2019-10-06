Acıları ağrılarına karıştı

Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran ayında 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın televizyon programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etti. Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Özer ise boşanma kararı aldı. Nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı alan usta şarkıcı o günlerde sinir krizi geçirerek hastanelik oldu.

Aradan geçen üç ayda toparlanamayan Özer dün yine hastane odasından paylaşım yaptı. Sevenlerinden dua isteyen Zerrin Özer, 'duygu sömürüsü yaptığımı düşünmeyin' dedi. Usta sanatçı, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil. 1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Doktorlar gider gitmez beni nasıl bakıma aldılar, tomografi, testler, filmler... Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz. inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima...”