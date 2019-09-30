30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 03:04:26
Açıkhava inledi
Popçu Murat Dalkılıç, tatillerini Kuzey Kıbrıs’ta geçiren hayranlarına şarkıları, dansları ve enerjisiyle unutamayacakları bir gece yaşattı.
Dalkılıç, konserinin ilerleyen saatlerinde kendisini dinleyenler arasında bulunan ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan’ın yanına gitti.
“Sensiz Ben Nefes Alamam” şarkısında düet yapan ikili büyük alkış aldı. Konser alanını dolduran izleyiciler, muhteşem düetin ardından “bir daha” sesleriyle açıkhavayı inletti.
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