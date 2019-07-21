Açıkhava hasreti bitti

Geceye ‘Gönlümün Efendisi’ ile başlayan Gündeş, “O kadar heyecanlıyım ki ayaklarım adım atarken zorlanıyor. 6 yıl sonra sizlerle birlikte olmak çok büyük mutluluk, ayaklarınıza sağlık. Bu güne kadar yaptığımız 15 albümden bir çok şarkıyı, olabildiğince duyacaksınız, ‘Hayat bir gün o da bugün’ keyfini çıkarın, hoş geldiniz” sözleri ile konsere devam etti. Gündeş, hemen herkesin bildiği efsaneleşmiş şarkıları ile izleyenleri konserine ortak etti.