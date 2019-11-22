Açelya Akkoyun canlı yayında ağladı
360 TV'de Açelya Akkoyun’la "Akla Takılanlar" programının bugünkü Öğretmenler Günü özel bölümünde duygusal anlar yaşandı.
Başarılı sunucu “Öğretmenler Günü” bölümünde; Psikolog – Yazar Doğan Cüceloğlu, öğrencilerinin hayatına dokunan Mardinli sınıf öğretmeni Murat Turgut ve tekerlekli sandalyedeki öğrencisi ile yaptığı dansla gündeme oturan Samsunlu beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir’i konuk etti. Güzel sunucu programın ilerleyen dakikalarında ekip arkadaşlarının yaptığı sürprizle gözyaşlarına boğuldu.
“Akla Takılanlar” ekibi, başarılı sunucunun hayatında iz bırakan ortaokuldaki Türkçe öğretmeni Sevil Uykucu’yu programın ilerleyen dakikalarında stüdyoya getirerek Açelya Akkoyun’a sürpriz yaptı. Uzun süredir görmediği öğretmenini karşısında gören başarılı sunucu gözyaşlarına hâkim olamadı.
Diğer konukların da duygulandığı programda Açelya Akkoyun öğretmeni Sevil Uykucu ile hasret giderdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan taciz edildi
- Gişede istediği rakamı tutturamayan Cem Yılmaz iyice hadsizleşti
- MasterChef Türkiye jürisini çıldırtan gelişme! Somer Sivrioğlu ateş püskürdü
- 'Ne yazık ki bu yıl Victoria's Secret şovu olmayacak'
- Esra Erol'dan duygu yüklü sözler: O iyi mi? Yaşıyor mu?