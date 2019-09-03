Ablası da albüm yaptı

Müzik eğitmeni Süheyla Yengi’nin öğrencilerinin solist olduğu grubun ilk çalışması, daha önce yayınladığı ‘Sonsuza Kadar’ ve ‘Tek Eş’ şarkıları yla tanınan, söz ve müziği Han Çelikcan imzalı ‘Cennetime Geldim’ şarkısı oldu. Selçuk Demirci yönetmenliğinde 10 saatte çekilen, grubun performans görüntülerinden oluşan video klipte Süheyla Yengi de rol aldı.