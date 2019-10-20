Diva sahnesi için kırmızı peluş bir kıyafet tercih etti. Mekanın tıklım tıklım dolu olduğu gecede basın mensuplarına röportaj vermek istemeyen Ersoy, ilk şarkısı sonrası seyirciyle sohbet etti.

Diva “Bu gece sizler için özel hazırlandım. Hiç takmadığım takılarımı ve ilk kez giydiğim bir elbise ile karşınızdayım. Ablanızı beğendiniz mi?” demesi üzerine büyük bir alkış aldı.

Diva, konuklarına 'Şimdiye kadar hiç takmadığım takılarımı sizler için taktım' dedi.