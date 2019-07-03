03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba
Abla-kardeş benzetmesi
Ünlü şarkıcı Sibel Can, kızı Melisa Ural'la birlikte Alaçatı'da tatil yapıyor. Usta sanatçı, kızıyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
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