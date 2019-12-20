Abdullah Avcı 'Mahmut Hoca' oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ‘Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne destek sağlamak için sahnelenen ‘Hababam Sınıfı Parıltıyla’ oyununda ‘Mahmut Hoca’yı canlandırdı.

Film serisinde Münir Özkul’un oynadığı efsane karakter için şunları söyledi:

“Ben de yeni nesil, modern hoca oldum. Sahadan sonra sanatın içinde yer alınca bu işin değerini daha iyi anladım”

Edebiyat öğretmenini canlandıran Pınar Sabancı ise “Liseden sonra hiç oyunculuk yapmamıştım. Güzel bir deneyimdi” dedi. Oyunu Seren Fosforoğlu yönetti.