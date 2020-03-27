27 Mart 2020 Cuma 00:35:03 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 00:47:43
ABD'li ünlü aktör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'li ünlü aktör, sinema ve tiyatro oyuncusu Mark Blum, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD’li sinema, tiyatro ve televizyon yıldızı Mark Blum, dünyayı saran koronavirüs salgınına yenik düşerek hayatını kaybetti.
New York Post’ta yer alan habere göre, ünlü aktör Blum 69 yaşındaydı.
Kült dizi The Sopranos’ta oynayan Mark Blum, kariyeri boyunca “NYPD Blue” ve “The West Wing” gibi dizilerin yanı sıra “Crocodile Dundee” ve “You” filmlerinde de kameraların önündeydi.
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