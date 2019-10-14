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14 Ekim 2019 Pazartesi 13:18:57 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:20:08

ABD'li sanatçı Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Soul Rock müziğinin dünyadaki önemli yorumcularından ABD'li sanatçı Della Miles, "Masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz" ifadesini kullandı.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen ABD'li sanatçi Della Miles, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

"Barış Pınarı Harekatı savaşta mağdur olmuş insanlar için"

Geçen yıl Muğla'nın Dalyan ilçesine yerleşen ve Müslüman olan sanatçı Miles, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın masumlar için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Miles, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: 

"Kendimi insanlığa adamış biri olarak aç gözlülük ve nefret yüzünden insanların ölmesine göz yumamam. Barış Pınarı Harekatı savaşta mağdur olmuş insanlar için. Bu insanlarla aynı havayı teneffüs ediyorum ve aldığım her nefeste bu masum anneler, çocuklar ve babalar için savaşacağım." 

Miles, kendisini bu konuda konuşacak bir platforma sahip olduğu için şanslı hissettiğini kaydetti.

"Masumlar için dua ediyorum"

"Terör dünyanın en büyük problemi" değerlendirmesini yapan Miles, Türkiye'nin liderliğindeki Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki savaşı bitirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Masumların zarar görmemesi adına hareket eden herkesi desteklediğinin altını çizen Miles, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Dünyanın dört bir yanında yataklarımızda rahat rahat uyuyoruz, karnımız tok. Çocuklarımızı barış içinde eğlenmeleri için parka götüren bizler, masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz. Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacıyla hizmet eden bütün birlikleri destekliyorum. Aç gözlülük ve nefret yüzünden insanların feda edilmesinden dolayı inanılmaz üzgünüm. Masumları koruyanlar ve ailelerini kaybeden masumlar için dua ediyorum."

(AA)

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