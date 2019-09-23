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23 Eylül 2019 Pazartesi 12:56:05 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:10:30

ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum

Konser görüşmeleri için geldiği Türkiye'ye hayran kalarak Muğla'nın Dalyan Mahallesi'ne yerleşen ABD'li sanatçı Miles, Türk kültürünü yakından tanımanın yanında İslam dinini seçmiş olmanın huzurunu yaşıyor.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, "Müslüman olduğum için son derece huzurluyum." dedi.

Dünyanın en iyi caz sanatçıları arasında gösterilen Della Miles, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

Hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Miles, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye konserlerine Bodrum ile devam edeceğini söyledi.

Ardından Almanya ve İsviçre'de sahne alacağını aktaran Miles, Hakkari'de gerçekleştirmeyi planladıkları konserin henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ne yerleştiğini, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Miles, "Dalyan, doğal güzelliklere sahip çok güzel bir yer. Yaşadığım yer çok sessiz ve doğa harikası. Konserlerimden dolayı çok seyahat ediyorum. Bu nedenle evimde fazla zaman geçiremiyorum. Fırsat buldukça Türkiye’ye geliyorum ve burada yaşamayı seviyorum." diye konuştu.

Türk insanı ve kültürünü sevdiği için Türkiye'de yaşama kararı aldığına dikkati çeken Miles, almadan çok vermeyi seven Türk kültürünü benimsediğini vurguladı.

Miles, Türkiye'de televizyon programı projesi olduğunu, bunun yanı sıra bazı sanatçılarla düet yapmayı, tek şarkılık albümler çıkarmayı düşündüğünü anlattı.

"İslam aslında bir eğitim"

Geçen yıl Türkiye'de Müslüman olduğunu hatırlatan Miles, yaşamından ziyade hislerinde çok büyük değişiklik olduğunu belirterek, "İslam aslında bir eğitim. Gerçeğin eğitimi. Birileri sana söylüyor ve sen de kabul ediyorsun. Müslüman olduğum için son derece huzurluyum. Ailem beni seviyor. Allah'ı da seviyor. Bu yüzden bana bir reaksiyon veren, karşı çıkan olmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değinen Miles, bunun mutluluk verici olduğuna işaret ederek, "Görüşmemizde bana sanki bir başkan değil de çok yakın arkadaş gibi yaklaştı, sevgisini gösterdi." dedi.

"Houston'dan çok şey öğrendim"

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıyla çalıştığını anımsatan Miles, şunları kaydetti:

"Profesyonel insanlarla çalışmak kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Birlikte çalıştığım sanatçılardan çok şey öğrendim. Özel hayatı beni çok ilgilendirmiyor ama Whitney Houston sahnede harika bir şarkıcıydı. Sahneye her şeyini veren bir sanatçıydı. Ondan çok şey öğrendim." 

(AA)

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