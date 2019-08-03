91 videonun gelirini istiyorum

Youtube’de ‘Bir Demet Anne’ adı altında yapılmış 91 videoyu, kızıyla çektiğinin tespitini isteyen Tanrıöver, “Şirket videoları Youtube’dan sildirmiştir. Bu videolardan ne kadar kazandığının tespitini istiyoruz. Şimdilik 100 bin TL'yi davalı şirketten talep ediyorum" dedi.

(Akşam)