03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14:51 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16:33
91 videonun gelirini istiyorum
Oyuncu Demet Tuncer Tanrıöver ile kızı Ayza Tanrıöver, 2 yıl önce iflas talebinde bulunan Endemol Medya'ya 100 bin TL'lik dava açtı.
Youtube’de ‘Bir Demet Anne’ adı altında yapılmış 91 videoyu, kızıyla çektiğinin tespitini isteyen Tanrıöver, “Şirket videoları Youtube’dan sildirmiştir. Bu videolardan ne kadar kazandığının tespitini istiyoruz. Şimdilik 100 bin TL'yi davalı şirketten talep ediyorum" dedi.
(Akşam)
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