90'lar rüzgrı

Moda Kayıkhane’de düzenlenen konserde müzikseverler, 90’lara damga vuran şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Arkadaşlarını izlemeye gelen Rüya Ersavcı, gecenin sonunda sahneye çıkarak gruba Değer mi ve Hadi Bakalım isimli şarkılarda eşlik etti.