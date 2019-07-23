23 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 00:51:17
90'lar rüzgrı
Pop müziğin sevilen isimlerinden Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Erdal Çelik, Jale, Uhde Seçil ve Ah Canım Ahmet, geçtiğimiz akşam Şimdi 90’lar konseri için bir araya geldi.
Moda Kayıkhane’de düzenlenen konserde müzikseverler, 90’lara damga vuran şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Arkadaşlarını izlemeye gelen Rüya Ersavcı, gecenin sonunda sahneye çıkarak gruba Değer mi ve Hadi Bakalım isimli şarkılarda eşlik etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT