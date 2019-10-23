23 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 21:47:59
90'lar kafası
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın ve Jale’den oluşan 90’lar Kafası geçtiğimiz akşam Maslak'ta sahne aldı.
Sanatçılar; “Değer mi”, “Bir Teselli Ver”, “Kara Sevda”, “Eğlen Güzelim” gibi sevilen şarkılarla izleyenlere eğlenceli bir gece yaşattı. “Şarkı söylemeye başladığım ilk yıllarda Metin Özülkü’nün peşinden çok koştum; ama beste alamadım. Şimdi onunla çalışmaktan büyük keyif alıyorum” diyen Jale, sahnede Özülkü’den bir beste sözü aldı.
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