90'lar kafası

Sanatçılar; “Değer mi”, “Bir Teselli Ver”, “Kara Sevda”, “Eğlen Güzelim” gibi sevilen şarkılarla izleyenlere eğlenceli bir gece yaşattı. “Şarkı söylemeye başladığım ilk yıllarda Metin Özülkü’nün peşinden çok koştum; ama beste alamadım. Şimdi onunla çalışmaktan büyük keyif alıyorum” diyen Jale, sahnede Özülkü’den bir beste sözü aldı.