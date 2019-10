88. Oscar Ödülleri'nin kazananları

88'inci Oscar Ödülleri'nin kazananları, törenle sahiplerini buldu.

ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreni, Chris Rock'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Törende gözler, daha önce 5 kez Oscar adayıolup, ödülü hiç kazanamayan ve bu yıl The Revenant filmiyle tekrar aday olan Leonardo DiCaprio'ya çevrilmişti.

DiCaprio, bu kez şanssızlığını yendi ve 6. adaylığında Oscar'a uzandı.

MAD MAX'E 6 ÖDÜL BİRDEN

Tom Hardy ve Charlize Theron'un birlikte rol aldığı Mad Max: Fury Road ise toplam 6 kategoride Oscar almayı başardı.

OSCAR'IN KAZANANLARI

İşte Oscar kazanan film ve isimler:

En iyi özgün senaryo: Spotlight

En iyi uyarlama senaryo: The Big Short

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Alicia Vikander

En iyi kostüm tasarımı: Mad Max: Fury Road (Margaret Sixel)

En iyi yapım tasarımı: Mad Max: Fury Road

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Mad Max: Fury Road

En iyi görüntü yönetmeni: Emmanuel Lubezki (The Revenant /Diriliş)

En iyi kurgu: Mad Max: Fury Road

En iyi ses kurgusu: Mad Max: Fury Road

En iyi ses miksajı: Mad Max: Fury Road

En iyi görsel efekt: Ex Machina

En iyi kısa animasyon filmi: Bear Story

En iyi animasyon: Inside Out

En iyi yardımcı aktör: Mark Rylance

En iyi kısa belgesel: A Girl in the River

En iyi belgesel: Amy

En iyi kısa film: Stutter

En iyi müzik: Ennio Morricone/ Hateful Eight

En iyi şarkı: Sam Smith-Writing's on the Wall / Spectre

En iyi yönetmen: Alejandro G Inarritu - The Revenant

En iyi film: Spotlight

DiCaprio, 23 yıl sonra kavuştuğu Oscar heykelciği ile...

LEONARDO DİCAPRİO ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

The Revenant filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu adayı olan Leonardo DiCaprio, tabiri caizse şeytanın bacağını kırdı. Daha önce 5 defa Oscar'a aday DiCaprio, 6'ncı adaylığında ödülün sahibi oldu.

42 yaşındaki DiCaprio, 23 yıl önce 'What's Eating Gilbert Grape' isimli fimdeki rolüyle 'En İyi yardımcı Oyuncu' kategorisinde aday olmuş ancak ödüle uzanamamıştı. DiCapri bu filmin ardından 4 kez daha Oscar'a aday olmuştu. DiCaprio daha önce, The Aviator, Blood Diamond, The Wolf of Wall Street (Hem yapımcı hem de oyuncu olarak) filmleriyle aday olmuş ancak Akademi Ödülleri'nde kazanamamıştı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ LARSON'IN

Kariyerine 1998 yılında "Jay Leno ile Tonight Show"da başlayan 26 yaşındaki Brie Larson, The Room filmindeki performansıyla "En iyi kadın oyuncu" Oscar'ının sahibi oldu.

Brie Larson ödülünü aldıktan sonra sevincini gizleyemedi.

TÜRK YÖNETMEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Fransa'da yaşayan Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in filmi Mustang'in de yarıştığı En İyi Yabancı Film dalında ödülün sahibi Macaristan'ı temsil eden 'Son of Saul' oldu.

Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filmi, "En iyi yabancı film" kategorisinde yarıştı.