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21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 00:31:53

83 yaşındaki Gönül Yazar'dan ergen tribi

32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar'la bir haftadır dargın olan Gönül Yazar, dikkat çekmek için 'evlendim' havası yarattı. Gelin çiçeğiyle fotoğraf paylaşan 83 yaşındaki şarkıcı 'Rüzgar da evlendiğimi sanmış, hemen aradı' dedi. 

Uzun bir süredir kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar, sosyal medya hesabından gelin çiçeği ve arabasıyla fotoğraf paylaştı. “Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada” şeklinde not yazan 83 yaşındaki Gönül Yazar hayranlarını heyecanlandırdı. Oysaki onun hedefinde hayranları değil, sevgilisi Rüzgar Mağden vardı. 8. ez nikah masasına oturduğu iddiaları üzerine televizyonda canlı yayına bağlanan şarrkıcı 'Bir haftadır Rüzgar'la konuşmuyoruz' diyerek paylaşımı yapma nedenini itiraf etti. Tek amacı Rüzgar'ın dikkatini çekmek olan Yazar, “Birbirimizi çok seviyoruz ama onun egosu tavan yapmış. Bende hiç ego yok. 1 haftadır konuşmuyoruz. Onda biraz kibir var. Gelin arabasında fotoğrafımı görünce o da evlendiğimi sanmış... Mesela bir açıklama yapılacaksa aç sen söyle diyor. Bana öğretip öğretip beyanat verdirme. Ben köyden gelmiş evlatlık çocuk gibi hissediyorum kendimi' dedi. Açıklamasıyla ağızları açık bırakan şarkıcı sözlerini 'Öyle bir evlenirim ki çatır çatır' derken sosal medya takipçileri '83 yaşında ergen triplerinde' şeklinde espriler yaptı. 

Gönül Yazar, gelin arabasına binerken çekilen fotoğrafıyla ses  getirdi. 

MESAJ ATMAYAN SEVGİLİYE DERS VERDİ

Gönül Yazar'ın sevdiği adamın dikkatini çekmek için 'evlendim' oyunu yapması sosyal medya kullanıcıları tarafından “Mesaj atmadı ben de evlendim' diyor”, “Gönül Abla kaç yaşına geldin, bırak bu aşk oyunlarını” şeklinde yorumlandı. 

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