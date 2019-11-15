80'lik eşinden boşanıyor

Evliliğiyle günlerce adından söz ettiren Miraloğlu, şimdi de boşanma kararı aldı. Boşanma iddialarını ortaya atan arkadaşları, Miraloğlu'nun iç dünyasında çok mutsuz olduğunu ve sürekli “Çaresiz kaldım” dediğini söyledi. Güzel oyuncunun yakın çevresi, “Boşanma işlemlerine başlamış ve evden polisle çıkacakmış. Çünkü en ufak bir tartışma ya da başka bir durumda Amerika’da sorun yaşanıyormuş. Ancak Türkiye’ye dönmeyecekmiş. Eşi de boşanmak istemiyormuş” dedi.