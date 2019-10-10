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10 Ekim 2019 Perşembe 10:21:59 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:04:29

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu: 4-5 tane çocuğum olsun istiyorum

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenerek magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, ağustos ayında verdiği röportajındaki açıklamaları yeniden gün yüzüne çıktı.

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide çocuk gelini canlandıran Meltem Miraoğlu, 80 yaşındaki ABD'li zengin iş adamıyla 10 gün önce gizlice evlendi. Miraloğlu’nun bu sürpriz evliliği magazin gündemine damga vurdu. Herkes kendisinden 48 yaş büyük bir adamla evlenen oyuncuyu konuşurken, 2. Sayfa programına bağlanan Onur Akay bu evliliğin perde arkasını anlattı.

Akay, dün bağlandığı yayında şöyle konuştu: 'Meltem burada işleri kötü gidince hep yaşamak istediği Amerika'ya gidiyor. Burada Türk birine aşık oluyor. Ancak o kişiden şiddet görüyor. Mahkemede bile bu olayı yaşadığı için 'Yeşil kart alabilir miyim?' diye soruyor. Daha sonra başka bir şehirde garsonluk yapmaya başlıyor. Burada şimdiki eşi Patric ile tanışıyor. Patric Meltem'i önce evlat ediniyor, daha sonra aşık oluyor. İkili evlenme kararı alıyor. Oyuncu, o gün uyuyakalıyor ve nikahı kaçırıyor. Bu yüzden yeniden bir nikah günü alıyorlar. Ancak Patric'in Meltem'i daha önce evlat edindiği bilenler nikah şahidi olmak istemiyor.

'4-5 TANE ÇOCUĞUMUN OLMASINI İSTİYORUM'

Şimdi de Meltem Miraloğlu’nun, ağustos ayında verdiği bir röportaj konuşulmaya başlandı. 2 ay önce OnurAkayMedya yazarı Ülkü Gözen Stewart’la Amerika’da özel bir söyleşi gerçekleştiren Miraloğlu, ‘Hayatında biri var mı?’ sorusu üzerine, "Evlendim, ayrıldım. Şu an tekrar evlenmeyi düşünüyorum. İşimi yapıp aynı zamanda da eve gelince eşimin ve 4-5 tane çocuğumun olması beni çok mutlu eder. Bizim yaptığımız işte bu gerçekten çok zor ama imkansız değil." dedi. 80 yaşındaki biriyle evlenen Miraloğlu’nun bu sözleri ise yeniden gündeme geldi ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

'BENİM TERCİHİM'

Öte yandan aldığı eleştirilere 2. Sayfa programına bağlanarak yanıt veren Meltem Miraloğlu, "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın ‘evet’ der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum" dedi.

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