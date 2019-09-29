29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 00:51:04
80 bin kişilik koro
Ankara Eryaman’da bulunan bir alışveriş merkezinin yıldönümü kutlamasında sahne alan Sibel Can’ın binlerce hayranı, sahnede görebilmek ve onun şarkılarına eşlik edebilmek için birbiriyle yarıştı.
Konserinde Nihan Peker imzalı iki kostüm giyen Sibel Can, 2 saati aşkın bir süre sahnede kaldı. Tüm hit olmuş şarkılarının yanı sıra sanat müziği ve klasikleri de repertuarına alarak geniş bir müzik şöleni sunan Sibel Can, dev kalabalık tarafından konser bitiminde dakikalarca alkışlandı.
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