80 bin kişilik koro

Konserinde Nihan Peker imzalı iki kostüm giyen Sibel Can, 2 saati aşkın bir süre sahnede kaldı. Tüm hit olmuş şarkılarının yanı sıra sanat müziği ve klasikleri de repertuarına alarak geniş bir müzik şöleni sunan Sibel Can, dev kalabalık tarafından konser bitiminde dakikalarca alkışlandı.