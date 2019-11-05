8.yıl pastası

Kızları Hira'yla poz veren çift, “Güzel bir geceydi biz her sene yapıyoruz hatta Seda ablam 'siz böyle bir şey yapmasanız dostlar birbirimizi göremeyeceğiz' dediler'' dedi. Geceye Alişan ve Buse Varol'un yanı sıra Hakan Altun, Seda Sayan, Aleyna Tilki, Özlem Yıldız, Fatih Ürek gibi isimler katıldı. Alişan '6 sene yok yazıldım, 8. seneye diğer yarım Buse'yle yetiştim' şeklinde paylaşım yaptı.