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05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 19:25:52

8.yıl pastası

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt ilk tanışmalarının ardından geçen 8 yılı en yakın dostlarıyla Etiler'de kutladı.

Kızları Hira'yla poz veren çift, “Güzel bir geceydi biz her sene yapıyoruz hatta Seda ablam 'siz böyle bir şey yapmasanız dostlar birbirimizi göremeyeceğiz' dediler'' dedi. Geceye Alişan ve Buse Varol'un yanı sıra Hakan Altun, Seda Sayan, Aleyna Tilki, Özlem Yıldız, Fatih Ürek gibi isimler katıldı. Alişan '6 sene yok yazıldım, 8. seneye diğer yarım Buse'yle yetiştim' şeklinde paylaşım yaptı.   

 

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