72. yaşına giren Hülya Koçyiğit'e romantik kutlama

Etiler'deki kutlama yemeğinin ardından Selim Soydan'la el ele kapıya çıkan usta oyuncu, ''Güzel bir akşam yemeği yedik ve ailece doğum günümü kutladık. Hayattaki en önemli şey aile'' dedi. 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturan çiftin, bir an olsun ellerini bırakmamasını görenler ''İşte gerçek aşk'' şeklinde yorumlandı.