15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:43:57
72. yaşına giren Hülya Koçyiğit'e romantik kutlama
Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, 72. yaş gününü eşi Selim Soydan ve torunlarıyla kutladı.
Etiler'deki kutlama yemeğinin ardından Selim Soydan'la el ele kapıya çıkan usta oyuncu, ''Güzel bir akşam yemeği yedik ve ailece doğum günümü kutladık. Hayattaki en önemli şey aile'' dedi. 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturan çiftin, bir an olsun ellerini bırakmamasını görenler ''İşte gerçek aşk'' şeklinde yorumlandı.
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