06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 03:01:49
7 yıllık sessizliğini bozan İzel'in dönüşü muhteşem oldu
Geçen sene mart ayında 'Kendiliğinden Olmalı' adlı albümü çıkartarak 7 yıllık sessizliğini bozan İzel'in 2019 yılı iyi geçti.
Geçen sene hem müzik dünyasına geri dönen hem de müzisyen Hakan Verbiç'le aşka adım atan sanatçının keyfi yerinde. Kısa süre öncesine kadar ilişkilerini kabul etmeyen 'arkadaşız' diyen ikili önceki akşam Harbiye'de görüntülendi. İzel, “Ben 2020 ile anlaşma yaptım, benim yılım olacak, çok büyük beklentilerim var” diyen İzel'in mutluluğu gözlerine yansıyordu.
İzel ve Hakan Verbiç ilk kez kameralardan kaçmadı.
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