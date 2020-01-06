7 yıllık sessizliğini bozan İzel'in dönüşü muhteşem oldu

Geçen sene hem müzik dünyasına geri dönen hem de müzisyen Hakan Verbiç'le aşka adım atan sanatçının keyfi yerinde. Kısa süre öncesine kadar ilişkilerini kabul etmeyen 'arkadaşız' diyen ikili önceki akşam Harbiye'de görüntülendi. İzel, “Ben 2020 ile anlaşma yaptım, benim yılım olacak, çok büyük beklentilerim var” diyen İzel'in mutluluğu gözlerine yansıyordu.

İzel ve Hakan Verbiç ilk kez kameralardan kaçmadı.