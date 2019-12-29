62'lik star Ayşegül Aldinç

Yılbaşı konserleri kapsamında önceki akşam Etiler'de sahne alan Ayşegül Aldinç, sahne performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Açık alan da gerçekleşen konserde kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere teşekkürleriyle konsere başlayan Aldinç, ''Bu soğukta buraya gelerek alanı doldurdunuz. Hareketli şarkılar ile yerimizde durmayacağız.'' dedi. 62 yaşındaki Ayşegül Aldinç, sahne performansı ile büyük alkış topladı.