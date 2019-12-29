29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 19:14:42
62'lik star Ayşegül Aldinç
Yeni yıla sayılı günler kala ünlü isimlerin konser maratonu start aldı.
Yılbaşı konserleri kapsamında önceki akşam Etiler'de sahne alan Ayşegül Aldinç, sahne performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Açık alan da gerçekleşen konserde kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere teşekkürleriyle konsere başlayan Aldinç, ''Bu soğukta buraya gelerek alanı doldurdunuz. Hareketli şarkılar ile yerimizde durmayacağız.'' dedi. 62 yaşındaki Ayşegül Aldinç, sahne performansı ile büyük alkış topladı.
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