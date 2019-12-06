6 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? 6 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda izleyicileri bu hafta hangi yarışmacının elendiğini merak ediyor. 6 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? 6 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Güzellik kalıplarını yıkan ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçlarının verildiği programda 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Programda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri koltuklarında oturuyor. 6 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? 6 Aralık Doya Doya Moda hafta birincisi kim? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

6 ARALIK DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen Beyza Han oldu.

6 ARALIK DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi 96 puanla Miraç oldu. Miraç, altın kolye ödülünün sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Yarışmacılar her gün İstanbul'un belirlenen semtinde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan

2- Eda Nur Demir

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Beyza Han

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜNLER VAR?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.