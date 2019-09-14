14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:51:28
5 yıllık aşkı noktaladılar
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Levent Dörter, herkesi şoke eden bir karar aldı.
Levent Dörter-Dilan Çıtak Tatlıses çifti, dün 5 yıllık aşklarını noktaladı. Geçtiğimiz yıllarda da sık sık ayrılıp barışan ikiliden Dörter, ilişkinin bittiğini sosyal medyadan duyurdu. Birbirini takipten çıkaran ikili, aşk karelerini de sildi.
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