5 tır dolusu malzemeyle gelecek 

Geçtiğimiz yıl Antalya’da verdiği konserin ardından Türkiye’ye hayran kaldığını “Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya’yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum” sözleriyle açıklamıştı. Marie’nin yeniden aynı sahnede yer alacağını müjdeleyen organizatörler, “25 Ağustos’ta Marie Türkiye’ye geliyor” dedi. Marie konserini düzenleyen şirket, sahne performansı için şimdiden çalışmaların başladığını ve 5 TIR malzemenin de sevkiyatını gerçekleştirdiğini ekledi.