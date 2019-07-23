5 günde 2.5 milyon izlendi

Söz ve müziği Furkan Özsan'a ait 'Yağmurlar' adlı şarkı kısa sürede hem sosyal medyada, hemde YouTube'da büyük ilgi gördü. 5 günde 2.5 milyon izlenme oranına ulaşan Alişan, gelen tepkilerden çok mutlu olduğunu söyledi. Ağustos ayında konserleri başlayacak olan ünlü türkücünün, şimdilerde ailesiyle birlikte bir haftalığına tatile çıktığı öğrenildi.