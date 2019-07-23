23 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 00:55:16
5 günde 2.5 milyon izlendi
Şarkıcı Alişan, bir sene aradan sonra yeni single’ıyla karşımıza çıktı.
Söz ve müziği Furkan Özsan'a ait 'Yağmurlar' adlı şarkı kısa sürede hem sosyal medyada, hemde YouTube'da büyük ilgi gördü. 5 günde 2.5 milyon izlenme oranına ulaşan Alişan, gelen tepkilerden çok mutlu olduğunu söyledi. Ağustos ayında konserleri başlayacak olan ünlü türkücünün, şimdilerde ailesiyle birlikte bir haftalığına tatile çıktığı öğrenildi.
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