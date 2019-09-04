49 yıl sonra beyazperdede

Süperstar lakaplı usta şarkıcı Ajda Pekkan’dan sinema sürprizi... 1963 yılında Ses Dergisi’nin açmış olduğu yarışmada birinci olan ve sinema sektörüne adın atan Pekkan 1960’lı yılların sonuna kadar onlarca sinema filminde rol aldı. Daha sonra sinema kariyerine son verip müziğe yöneldi. 2001 yılında Şöhret Sandalı’nda da Ediz Hun’la birlikte rol alan ünlü şarkıcı yıllar sonra gelen film teklifini kabul etti. Önceki gün ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’ filmini kendisine özel bir gösterimle sinemada izleyen Ajda Pekkan, ‘Müzik akademisinde geçecek bir filmde oynayacağım. Uzun zamandır bir proje olarak bunu düşünmemiştim. Fakat projeyi beğendim, rol alacağım” diye konuştu. Süperstar hayranları bu haber karşısında sosyal medyada mutluluklarını dile getiren paylaşımlar yaptı.

“BENDE SÜRPRİZ BİTMEZ”

8 ve 10 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konser vermeye hazırlanan Ajda Pekkan, “Konserlerim olacak. Sonrasında biraz rahatlayacağım ama sürprizlerim olacak. Bende sürpriz bitmez, takipte kalın” dedi.