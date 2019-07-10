40 bin dedi 4400 çıktı

2 hafta önce raflarda yerini alan kitabının 40 bin satıldığını duyuran Subaşı, aslında bu rakamdan çok uzaktaymış. Kitabın resmi olmayan rakamlara göre 4 bin 400 adet satıldığı iddia edildi. Subaşı ise kızı Melisa’yla çıktığı İbiza tatilinde kızıyla birlikte fotoğraf paylaşarak “Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş. Köşe yazarları, haber spikerleri sadece beni konuşuyormuş” diyerek

2 haftada 40 bin sattığını tekrarladı.