4 yıl sonra dönüyor

Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan başarılı oyuncu Yıldırım senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Yıldırım’ın ise ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.