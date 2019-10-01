01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 01:17:45
4 yıl sonra dönüyor
Türk dizi tarihinin pek çok fenomen yapımında rol alan Murat Yıldırım, 4 yılın ardından farklı bir rolle seyirci karşısına çıkıyor.
Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan başarılı oyuncu Yıldırım senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Yıldırım’ın ise ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.
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