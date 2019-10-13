4 ayda evlendiler

Oyuncu Berkay Hardal, 'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Hira Koyuncuoğlu ile yaklaşık 7,5 ay önce ayrılmıştıHardal, geçtiğimiz haziran ayında ise sosyal medya hesabından Dilan Telkök ile fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. 4 aydır aşk yaşayan çift, ani bir karar sonrası nikah masasına oturdu. Hardal ile Telkök'ün nikahına aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.