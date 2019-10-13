13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:50:00
4 ayda evlendiler
Güvencin, Halka ve Meryem gibi dizilerle ekrana gelen Dilan Telkök'le yakışıklı oyuncu Berkay Hardal nikah masasına oturdu.
Oyuncu Berkay Hardal, 'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Hira Koyuncuoğlu ile yaklaşık 7,5 ay önce ayrılmıştıHardal, geçtiğimiz haziran ayında ise sosyal medya hesabından Dilan Telkök ile fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. 4 aydır aşk yaşayan çift, ani bir karar sonrası nikah masasına oturdu. Hardal ile Telkök'ün nikahına aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.
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