30 yıl sonra yarıştılar

Tam 30 yıl önce yarışmaya başvuru yapan Efsane Tayfa ailesi sonunda hayallerine kavuşarak yarışma fırsatı buldu. Sunucu Ufuk Özkan “30 sene büyük bir rakam. Bugün onların heyecanına ortak olmaktan dolayı hem şaşkın hem de çok mutluyum’’ dedi.