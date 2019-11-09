09 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 00:39:12
30 yıl sonra yarıştılar
TRT'nin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor Türkiye tarihinde bir ilke imza attı ve 30 yıl önce başvuran aileyi ağırladı.
Tam 30 yıl önce yarışmaya başvuru yapan Efsane Tayfa ailesi sonunda hayallerine kavuşarak yarışma fırsatı buldu. Sunucu Ufuk Özkan “30 sene büyük bir rakam. Bugün onların heyecanına ortak olmaktan dolayı hem şaşkın hem de çok mutluyum’’ dedi.
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