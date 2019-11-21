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21 Kasım 2019 Perşembe 08:40:50 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 08:43:47

30 bin liraya 6 kilo verdi

Fazla kilolarıyla başı dertte olan Hadise zayıflamak için kesenin ağzını açtı. Diyetisyene 20 bin, spor eğitmenine de 10 bin lira veren popçu bir ayda inceldi.  

Fazla kiloları yüzünden sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hadise, zayıflamak için kesenin ağzını açtı. 5 yıl önce Şeyda Coşkun'la zayıflama serüveni hüsranla sonuçlanan popçu, bu kez diyetisyen Seda Çayhan'ın kapısını çaldı.

Yeni diyetisyeniyle 2 aydır çalışan popçu, diyetine harfiyen uydu. Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla da form tutan Hadise, diyetisyene  20 bin lira ödedi. Spor da yapan popçu, özel spor eğitmeni için 10 bin lira ödeme yaptı. Bir ayda 6 kilo veren Hadise'ye zayıflamak, 30 bin liraya mal oldu. Sosyal medya takipçileri 'Zayıflamanın kilosu 5 bin liraya gelmiş, para olunca herşey kolay' şeklinde yorumlar yaptı. Ünlü popçu 5 yıl önce Şeyda Coşkun'un verdiği diyetle 1 ay 20 günde 13 kilo vermiş, kısa süre sonra sarktığını iddia etmişti.  Şeyda Coşkun da, ‘Ağzına hakim olamayan hiçbir şeye hakim olamaz. Önce nefis. Hadise, çalışıp da arkasında durduğum biri değil. Çalıştım ve bitti bir daha da diyaloğum olmadı. Ben genetikle oynayamıyorum. Genetik uzmanı değilim yani. İnsanların vücudunun sarkması beni bağlamıyor” demişti. Hadise hayranları 'Umarız bu kez kilolar geri gelmez, bu diyetisyeni de suçlamaz' şeklinde espriler yaptı. 

Yaşam koçuyla kavga etmişti 

Sağlıklı yaşam koçu Şeyda Coşkun'la yürüyüşler yapıp, onun verdiği listeye uygun beslenerek 13 kilo veren Hadise, hızlı şekilde kiloları geri almış ve isyan etmişti. Coşkun da, 'Hadise ile çalıştım kilolarını verdirdim, bikinili resimlerini sitesine koydu 6 ay sonra vücudum sarktı diye bir şey çıktı. Bu olay irade ve nefis olayı. Zayıfladıklarında anlatıyorlar kilo aldıklarında da nasıl kilo aldıklarını anlatsınlar‘ şeklinde sert çıkmıştı.  

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