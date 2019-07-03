3 Temmuz reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Ölümlü Dünya mı, Şaşkın Damat mı kim birinci oldu?
3 Temmuz reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Afili Aşk mı, Ölümlü Dünya mı, Şaşkın Damat mı kim birinci oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Ölümlü Dünya, Star TV'de Şaşkın Damat, Show TV'de Postacı ve TV8'de Annemin Yarası izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda total'de Afili Aşk birinci, Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü oldu.Peki, bu hafta zirvedeki isim kim olacak? İşte, 3 Temmuz reyting sonuçları sizlerle...
3 Temmuz reyting sonuçları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Afili Aşk mı, Ölümlü Dünya mı, Şaşkın Damat mı kim birinci oldu? merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Ölümlü Dünya, Star TV'de Şaşkın Damat, Show TV'de Postacı ve TV8'de Annemin Yarası yapımları izleyici ile buluşacak. 26 Haziran reyting sıralamasına baktığımızda baktığımızda total'de Afili Aşk birinci, Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü olmuştu. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim?
3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!
3 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!
TOTAL
AB
ABC
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