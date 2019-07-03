3 Temmuz reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Ölümlü Dünya mı, Şaşkın Damat mı kim birinci oldu?

3 Temmuz reyting sonuçları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Afili Aşk mı, Ölümlü Dünya mı, Şaşkın Damat mı kim birinci oldu? merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Ölümlü Dünya, Star TV'de Şaşkın Damat, Show TV'de Postacı ve TV8'de Annemin Yarası yapımları izleyici ile buluşacak. 26 Haziran reyting sıralamasına baktığımızda baktığımızda total'de Afili Aşk birinci, Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü olmuştu. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim?

3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!

3 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!



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