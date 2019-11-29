29 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 10:51:16
22 yıl sonra 'Yolcu'
1997 yılında müzik piyasasıyla Yolcu’ şarkısı ile giriş yapan Güven, 22 yıl sonra yeniden Yolcu’yla geri dönüyor.1997 yılında müzik piyasasıyla Yolcu’ şarkısı ile giriş yapan Güven, 22 yıl sonra yeniden Yolcu’yla geri dönüyor.1997 yılında müzik piyasasıyla Yolcu’ şarkısı ile giriş yapan Güven, 22 yıl sonra yeniden Yolcu’yla geri dönüyor.
‘Yolcu, Bütün Kızlar Güzel, Yadigar, Boynumun Borcu’ gibi 10 klasik Ali Güven şarkısından oluşan 'Best Of' adlı albümün bugün yayınlanacak ilk klibi de Yolcu'ya çekildi.
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