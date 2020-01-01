2019'a damga vuran magazin olayları

2019'UN BEBEKLERİ

Geçtiğimiz nisan ayında Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla dünyaevine giren 38 yaşındaki Tülin Şahin, 5 Kasım'da kızı Siena'yı dünyaya getirdi.

Arya isimli bir kızları olan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, temmuz ayında ikinci çocukları Zeynep Mira'ya kavuştu.

İşadamı Selim Selimoğlu ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Bengü, Zeynep ismini verdikleri kızını 5 Ağustos'ta kucağına aldı.

Hazal Kaya ile Ali Atay çifti 19 Kasım'da oğulları Fikret Ali'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

YILIN FOTOĞRAFI

Burak Özçivit- Fahriye Evcen’in oğlu Karan… Karan’ın fotoğrafı şimdiye kadar 3 milyon beğeni aldı.

YILIN GURURU

Usta oyuncu Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi.

YILIN OLAY EVLİLİĞİ

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlendi. 20 Haziran'da nikah masasına oturan çiftin evliliğine Küpeli ailesi itiraz etti. 'İstenmeyen Gelin' ilan edilen 42 yaşındaki Demet Şener 'Bizi kimse ayıramaz' açıklamasıyla çok konuşuldu.

YILIN AYRILIĞI

Üç buçuk yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin nisan ayında yollarını ayırdı. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin, iş yoğunluğundan ötürü birbirlerine zaman ayıramamaları üzerine bu kararı aldıkları konuşuldu.

YILIN EN KISA EVLİLİĞİ

61 yaşındaki Zerrin Özer, 16 Haziran’da evlendiği 34 yaşındaki Murat Akıncı’dan nikâhtan 36 saat sonra boşanmaya karar verdi

YILIN ELEŞTİRİLENİ

Bu yıl yıldızı parlayan Can Yaman’ın 'Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı' şeklindeki açıklamaları, büyük tepki çekti.

YILIN POLEMİĞİ

Hadise, Harbiye Açıkhava konseri sonrası, ‘Mekanın sahibi döndü’ dedi. Demet Akalın da ‘Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ deyince iki ünlü arasındaki ipler gerildi.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPANI

Son zamanların parlayan yıldızlarından biri de Zeynep Bastık oldu. YouTube üzerinden pek sanatçının şarkısını yeniden yorumlayan Zeynep Bastık, gerek sesi gerekse toplumsal olaylar karşısındaki tutumuyla gönülleri fethediyor.

DÜNYAEVİNE GİRENLER

'Beni çok sev'

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı, Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile 7 Haziran'da dünyaevine girdi. 300 seçkin davetlinin katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı. Mehter marşıyla salona giren çiftin ilk dans şarkısı ise Tarkan'ın 'Beni Çok Sev' oldu. Bu arada ünlü çift örnek bir davranışa imza atıp Türk Kızılayı aracılığıyla, 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verdi.

Bir milyon liralık tektaş

Ünlü model Ebru Şallı, 2 yıldır beraber olduğu sevgilisi Uğur Akkuş'la 27 Eylül'de hayatını birleştirdi. 50 kişinin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen törene, Şallı’nın parmağındaki tektaş damga vurdu. Uğur Akkuş, düğün hediyesi olarak Şallı’ya 1 milyon lira değerinde 10 karatlık tektaş hediye etti.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 25 Ocak'ta Ece Dağıstan ile Milano'da evlendi.

BOŞANANLAR

Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın 15 ay süren evliliği haziran ayında bitti. Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinin 5 yıllık evliliği ağustos ayında bitti.

YILIN NAFAKASI

Fransa’da geçen yıl eylül ayında görkemli bir törenle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 30 Kasım'da boşandı. Ünlü televizyoncu, Subaşı'ya aylık 125 bin lira nafaka vermeyi kabul etti. Lüks hayatı ve seyahatleriyle dikkat çeken Subaşı'nın aldığı para dudak uçuklattı.

YILIN TÜKENENİ

Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra toparlanamayan Merve Boluğur'un tükenmişlik sendromuna girdiği iddia edildi.

KAYBETTİKLERİMİZ

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika 13 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.