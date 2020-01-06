20 yıl sonra aynı oyun... Şafak Sezer: Nostalji yaşadım, gurur ve mutluluk duydum

27 yılda 73'üncü oyununu sahneleyen Tiyatro Kare, 20 yıl önce tüm Türkiye'yi dolaştıkları interaktif komedi oyunu 'Şen Makas'ı güncel bir bakış açısıyla yeniden sahneye koydu. Diğer tiyatro oyunlarının aksine, bu oyunu izlerken cep telefonunuzu kapatmamanız gerekiyor çünkü katili siz belirliyorsunuz. Nedim Saban'ın 1997'de sahnelemeye başladığı 'Şen Makas'; 'Amerikan tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Oyun, Boston'da 1979'dan bu yana aralıksız olarak izleyiciyle buluşuyor. Önceki akşam Trump Sahne'de, Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler'in performansıyla sahnelenen oyununun özel bir konuğu vardı. Komedi filmleriyle ünlenen oyuncu Şafak Sezer, ilk kez 1999 yılında sahnelenen ve kendisinin komser yardımcısı rolünü üstlendiği ‘Şen Makas’ı, izlemeye gitti. “Hayatımda gördüğüm en iyi oyunlardan biridir” diyen usta oyuncu, “Türkiye’yi gezmediğimiz yer kalmadı. Bu oyunda oynadığım için çok şanslıyım. Uzun zamandır izlemeye gelmek istiyordum, işlerden dolayı bugün gelebildim, çok mutluyum” dedi.

Şafak Sezer yıllar önce aynı oyunda büyük beğeni kazanmıştı.

Oyun sonrasında kuliste buluşan tiyatro ekibi, başarılı performanslarını lokum yiyerek kutladılar.

Oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi’ne gelen ‘Şen Makas’ın başrol oyuncularından Melek Baykal, AVM’yi turladıktan ve vitrinlere baktıktan sonraoyuna hazırlanmak üzere kulise geçti.