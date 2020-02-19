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19 Şubat 2020 Çarşamba 10:45:34 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:53:36

2 yıllık evliliğini dün sonlandıran Berk Oktay: Mutluyum

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun 2 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davası dün sonuçlandı. Evlilikleri sona eren ikiliden Oktay, boşanma sonrası ilk kez konuştu.

Berk Oktay ve avukat eşi Merve Şarapçıoğlu boşandı. Şarapçıoğlu, 2 yıl önce İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak ünlü oyuncu hakkında, “Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguluyor” diyerek boşanma davası açmıştı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay avukatlarıyla katıldı. Hürriyet'in haberine göre; Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak boşanmasına karar veren mahkeme, Şarapçıoğlu’nun 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin liralık nafaka talebini reddetti.

'MUTLUYUM'

Dava sonrası konuşan Berk Oktay, “Dava sonuçlandığı için mutluyum. Hayırlısı olsun. Gizlilik kararı devam ettiği için bundan daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu’nun iCloud hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara’da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı.

Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.
16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul'a gelip Uğurkan Erez'le çalıştı, 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

Filmleri ve dizileri :

2007-2008 - Tatlı Bela Fadime (Levent)(TV Dizisi)
2008-2009 - Akasya Durağı (Murat Aydın)(TV Dizisi)
2009-2012 - Arka Sokaklar (Sinan)(TV Dizisi)
2010-2010 - Umut Yolcuları (Sinan)(Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2012-2013 - Alev Alev (Murat)(TV Dizisi)
2013-Benim Hala Umudum Var (Hakan Demirer)(TV Dizisi)
2014-Aşktan Kaçılmaz (Berzan) (TV Dizisi)
2015-İlişki Durumu: Karışık (Can)(TV Dizisi)

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