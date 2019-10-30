2 yılda 7. ev

Haklarında sürekli ev değiştirdikleri haberleri çıkan Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin, Zincirlikuyu Levazım’da oturdukları 2 katlı villadan da taşınmaya karar verdikleri öğrenilmişti. 6 yıl önce başrolünü paylaştıkları ‘Deliha 1’ filminin setinde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerleyen çift, Barış Arduç'un hayranlarından bunaldıkları için 2 yılda 6 ev değiştirmiş, son olarak Zincirlikuyu Levazım'da 22 bin lira kirası olan bir villaya taşınmıştı. Kirayı yüksek buldukları için tekrar ev arayışına geçtikleri iddiası ortaya atılan çiftin, gözlerden uzak olmak için Zekeriyaköy civarında bir villa aradıkları belirtildi. Önceki akşam bir davette görüntülenen Gupse Özay, “Çıkan haberler doğru değil, köpeklerimiz olduğu için başka bir yere yerleşmemiz gerekiyordu. Genelde evin kirasına değil, mutlu olabileceğimiz alana bakıyoruz. Hayvanlı hayat çok zor, 2 köpek bir kedimiz var” dedi.